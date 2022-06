Net haar middelbare schooldiploma binnen, maar toch lijkt Coco Gauff al een ervaren speelster

Coco Gauff staat voor het eerst in haar carrière in de halve finale van een Grand Slam-toernooi. Nog altijd pas 18 jaar oud, lijkt de tennisster die in 2019 op 15-jarige leeftijd wereldnieuws werd inmiddels volwassen genoeg te zijn om de torenhoge verwachtingen waar te maken.