Newcastle betaalde 37 miljoen voor ‘Rolls-Royce’ Sven Botman, en nu gloort het WK: ‘Ik merk vanzelf wat Van Gaal beslist’

Podcast | Backyard Ultra: zo lang lopen tot je kabouters ziet en loopgraven­voe­ten hebt

Op 15 oktober ging de Backyard Ultra van start. Een wereldwijd fenomeen, waarbij de deelnemers in Nederland een ronde van 6,7 kilometer door het Gorinchemse Lingebos moesten afleggen. Let wel: elk uur opnieuw. Zonder finishlijn, want de race stopt pas als er nog maar één man standing is. Twee Belgen kwamen uiteindelijk tot 101 (!) rondes.

7:08