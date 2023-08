Neymar kiest voor Saoedische miljoenen en verruilt Paris Saint-Germain voor Al-Hilal

,,Het is altijd moeilijk om afscheid te nemen van een speler die zo uitzonderlijk is als Neymar, een van de beste ter wereld”, liet voorzitter Nasser Al-Khelaïfi van PSG weten. ,,Ik zal nooit de dag vergeten waarop hij aankwam in Parijs en wat hij onze club en het project de afgelopen zes jaar heeft bijgebracht. We hebben geweldige momenten beleefd en Neymar zal altijd deel uitmaken van onze geschiedenis. Ik wil Neymar en zijn familie bedanken. We wensen hem het allerbeste voor de toekomst en zijn volgende avontuur.”