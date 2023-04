Neymar zeven weken na enkeloperatie terug bij PSG voor herstel

,,Na geruststellende resultaten van tests kan de speler nu in Parijs zijn revalidatieprotocol voortzetten”, liet PSG weten op de clubsite, zonder te melden wanneer Neymar weer speelfit zal zijn. De aanvaller raakte half februari geblesseerd in een competitieduel. De medische staf van de club vond een operatie aan zijn enkelbanden noodzakelijk, omdat hij de afgelopen jaren al vaker problemen had.

PSG staat momenteel bovenaan in de Ligue 1 en verdedigt in de laatste zes wedstrijden een voorsprong van 8 punten op Olympique Marseille. Aanstaande zondag speelt de sterrenformatie van Christophe Galtier tegen middenmoter Lorient. In aanloop naar dat duel kreeg PSG eerder vandaag hoog bezoek, want oud-speler David Beckham kwam even langs tijdens de training.