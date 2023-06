Neymar zwaait Lionel Messi uit bij Paris Saint-Germain: ‘Het liep niet zoals we gedacht hadden, maar we hebben alles geprobeerd’

Terechte uitschake­ling betekent voor FC Utrecht opnieuw een seizoen van ‘net niet’

Net niet. Alwéér net niet. De terechte uitschakeling door Sparta in de play-offs, gisteravond op Het Kasteel, is geen unicum voor FC Utrecht. Zoals de laatste jaren steeds eindigt het seizoen voor de volksclub in een teleurstelling. Hoe nu verder, is de vraag, nu de rood-witten alweer niet Europa in gaan.