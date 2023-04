N’Golo Kanté: in 5 duels dit seizoen, 4 verschillende trainers

N’Golo Kanté raakte in augustus geblesseerd aan zijn hamstring. Hij moest daardoor onder meer afzeggen voor het wereldkampioenschap in Qatar, waar hij eind vorig jaar met Frankrijk de titel had willen verdedigen.

In augustus speelde hij twee duels onder Thomas Tuchel. Die werd in september ontslagen en vervangen door Graham Potter. De 32-jarige Kanté keerde op 1 april terug in het elftal. Het bleek het laatste duel van Graham Potter, die een dag later werd ontslagen. Potter werd voor twee Premier League-duels vervangen door Bruno Saltor, die op zijn beurt gisteren werd afgelost door Frank Lampard. In de duels onder Saltor miste Kanté het tweede duel op 8 april bij Wolverhampton Wanderers.



Chelsea maakt een zeer matig seizoen door. The Blues staan slechts 11de in de Premier League.