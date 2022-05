Nice moet ondanks treffer Kluivert vrezen voor Europees voetbal

De openingstreffer van Kluivert viel in de 31ste minuut. Ook Pablo Rosario stond in de basis bij Nice. Doelpunten van Jonathan David en Timothy Wea na rust zorgden uiteindelijk voor de nederlaag van Nice tegen Lille, waar verdediger Sven Botman ontbrak.

Nice staat zesde met 63 punten. Nummer 5 RC Strasbourg heeft evenveel punten en Stade Rennes staat met twee punten meer op de vierde plek. Die plaats betekent aan het einde van het seizoen, waarvan nog een wedstrijd resteert, plaatsing voor de Europa League. De club die vijfde wordt plaatst zich voor de Conference League.

Doelman Marco Bizot kwam met Stade Brest nog op een 2-0-voorsprong tegen AS Monaco, maar de Nederlander moest uiteindelijk drie doelpunten van Wissam Ben Yedder en één van Kevin Volland toestaan: 4-2. Monaco, waar Myron Boadu in de slotfase inviel, staat nu tweede. Die plek betekent uiteindelijk directe plaatsing voor de Champions League. Brest staat elfde.

Wijnaldum

Georginio Wijnaldum, niet opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal, speelde bijna 70 minuten bij de 4-0-zege van kampioen Paris Saint-Germain op Montpellier. Toen kwam Xavi Simons voor hem in het veld. Lionel Messi maakte in Montpellier de eerste twee doelpunten, waarna Ángel Di María en Kylian Mbappé (strafschop) ook nog wisten te scoren.

Trainer Peter Bosz kan met Olympique Lyon geen Europees voetbal meer halen, maar hij won wel met 3-2 van FC Nantes. Moussa Dembélé maakte namens Lyon de openingstreffer, zijn zestiende competitiedoelpunt van dit kalenderjaar.

Degradatie Bordeaux

Hekkensluiter Girondins de Bordeaux kan na het 0-0-gelijkspel tegen FC Lorient degradatie bijna niet meer ontlopen. De achterstand op de achttiende plek, die nacompetitie betekent, is een wedstrijd voor het einde 3 punten en ook is het doelsaldo van Bordeaux aanzienlijk minder.

Volledig scherm Javairô Dilrosun. © AFP

Basisspeler Javairô Dilrosun zag dat het duel na 26 minuten even werd stilgelegd nadat supporters honderden rollen wc-papier op het veld hadden gegooid. De fanatieke aanhang van Bordeaux had voor het duel al geprobeerd de spelersbus te stoppen uit onvrede over de prestaties.

Tegenover de naderende degradatie van Bordeaux staat de promotie van Ajaccio. De van Corsica afkomstige club keert na de tweede plaats in Ligue 2 na acht jaar terug op het hoogste niveau. In de laatste speelronde werd het 1-0 tegen kampioen Toulouse, dat al zeker was van promotie.