Nick Kyrgios stunt tegen titelverdediger Daniil Medvedev: ‘Als hij zo blijft spelen, kan hij US Open winnen’

Met videoTitelverdediger Daniil Medvedev is in de vierde ronde van de US Open uitgeschakeld. Nick Kyrgios, in juli nog finalist op Wimbledon, was hem in vier sets de baas: 7-6 (11), 3-6, 6-3, 6-2.

Kyrgios haalde nog nooit eerder in zijn carrière de kwartfinale van de US Open. Medvedev vergeleek het niveau van zijn tegenstander na afloop van de partij met dat van tennisvedetten Rafael Nadal en Novak Djokovic.

De Australiër, bezig aan een sterk seizoen, had voorafgaand aan de US Open drie van zijn vier ontmoetingen met Medvedev gewonnen. Ook in augustus, op het toernooi van Montreal, was hij al beter dan de Rus.

Volledig scherm Nick Kyrgios schreeuwt het uit na een gewonnen punt. © AFP

Na een spannende eerste set, die Kyrgios pas in een lange tiebreak wist te winnen, knokte Medvedev zich in de tweede set terug in de wedstrijd. Maar de Russische nummer 1 van de wereld was in de derde en vierde set kansloos tegen Kyrgios, die sterk speelde.

De nummer 23 van de plaatsingslijst sloeg in de hele wedstrijd maar liefst 21 aces en 53 winners. ,,Als hij tot het einde van het toernooi zo blijft spelen heeft hij grote kans het te winnen”, voorspelde Medvedev na afloop.

De Australiër treft in de kwartfinale Karen Chatsjanov. Ook hij stond nog nooit eerder in de kwartfinale van de US Open. De Rus rekende eerder op de dag in een 3 uur en 21 minuten durende vijfsetter af met Pablo Carreño Busta uit Spanje: 4-6, 6-3, 6-1, 4-6, 6-3.

Door het verlies van Medvedev zal er aan het eind van de US Open een nieuwe nummer 1 op de wereldranglijst zijn. Wie dat zal worden, hangt af van het vervolg van het toernooi.

,,Ik had veel plezier en genoot van elk moment”, zei Kyrgios over de partij. ,,Daar ben ik echt trots op. Het was een geweldige ervaring om de nummer 1 van de wereld te verslaan op Arthur Ashe, maar ik heb het niet te veel gevierd, want ik weet dat als ik nog negen keer tegen hem speel, hij waarschijnlijk het vaakst zal winnen.”

Kyrgios is open over de mentale strijd die hij heeft geleverd in de afgelopen jaren. Hij is trots dat hij zich heeft teruggeknokt nadat hij op ‘duistere plekken’ is geweest in de voorgaande jaren. ,,Het voelde alsof ik heel egoïstisch was toen ik mentale problemen had. Ik voelde me slecht en wilde niet spelen. Maar dan keek ik naar de mensen die dicht bij me staan en hoe erg ik ze liet zitten en dat wilde ik niet meer.”

De Australiër besloot fysiek beter te worden. Hij bereikte dit jaar de finale van Wimbledon en won 26 van de laatste 31 partijen die hij speelde. ,,Ik heb het gevoel dat ik mensen nu trots maak. Er worden niet meer zo veel negatieve dingen over me gezegd. Ik wilde het narratief ook veranderen. Ik voelde me ook altijd zo terneergeslagen, had altijd medelijden met mezelf. Dat wilde ik ook veranderen.”

Volledig scherm Daniil Medvedev © AFP