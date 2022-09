Niels Zonneveld zorgt voor megastunt en stuurt tweevoudig wereldkampioen Peter Wright naar huis

Voor het eerst in dertig jaar een officiële wedstrijd op de Wageningse Berg

Voor het eerst in dertig jaar is zaterdag een officiële wedstrijd onder de vlag van de KNVB gespeeld in stadion De Wageningse, de voormalige thuishaven van FC Wageningen. De meiden van het Renkumse Redichem en SKV uit Wageningen hadden de primeur.

19:30