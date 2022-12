Niet ‘Ruud Gullit’ maar ‘Ruud Mullet’: WK-debutant Danny Jansen (20) verovert harten in Engeland

Met video Whitlock wint ondanks bizarre leg met 19 missers, Gurney en oud-wereldkam­pi­oen Burnett naar huis

Daryl Gurney is de eerste geplaatste darter die uitgeschakeld is op het WK. De nummer 24 van de wereld verloor in de tweede ronde van de Schot Alan Soutar: 3-0. Simon Whitlock plaatste zich vanmiddag, ondanks een bizarre leg, voor de tweede ronde. Voormalig wereldkampioen Richie Burnett verloor bij zijn WK-rentree.

10:30