Niet voor het eerst dat een regioclub ten onder gaat: zo reageren collegaclubs op FC Lienden

‘De Graafschap heeft power en snelheid nodig’

8:53 DOETINCHEM - De Graafschap sluit de eerste seizoenshelft af met de beladen thuiswedstrijd tegen Vitesse. De Doetinchemse club is hekkensluiter en hapt in de overlevingstocht in de eredivisie naar adem. Drie voormalige Superboeren weten waar het aan schort.