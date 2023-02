Nieuw superduo bij Chelsea? João Félix maakt wereldpass van Enzo Fernandez af

Mindgames Arne Slot en co verre van nieuw: ‘Wij scheids­rech­ters prikken daar wel doorheen’

Feyenoord-trainer Arne Slot haalt er nu de kranten en talkshows mee, maar de aloude ‘mindgame’ rond scheidsrechters is al zo oud als de weg naar Rome. Bovendien is het typisch Nederlands: vrijwel nergens in Europa is er zoveel interactie tussen coaches, spelers en arbitrage. ,,We zitten met z’n allen in één groot toneelstuk.’’

7:21