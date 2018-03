Nieuwe arrestatie in misbruikzaak veroordeelde turnarts Nassar

Venus Williams stuurt in Miami ti­tel­ver­de­dig­ster naar huis

1:29 Tennisster Venus Williams heeft de kwartfinales bereikt op het tennistoernooi van Miami. De 37-jarige Amerikaanse, als achtste geplaatst in Miami, was in drie sets de Britse titelverdedigster Johanna Konta de baas: 5-7 6-1 6-2.