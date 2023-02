Nieuwe kopman Tallon Griekspoor zet Nederland op voorsprong in Davis Cup

met videoIn een voor Nederlandse tennisbegrippen vrij unieke ambiance heeft Tallon Griekspoor de Davis Cup-ploeg op 1-0 gezet in de kwalificatiewedstrijd tegen Slowakije. Hij moest stevig aan de bak, maar won wel van de Slowaak Lukas Klein: 7-6, 2-6, 6-4. ,,Het publiek heeft mij erdoorheen geholpen.”

Door Rik Spekenbrink

De resultaten van de tennissers wijzen al anderhalf jaar op een nieuwe Nederlandse tennislente. Dat de sport ook bij het publiek weer is gaan leven, blijkt dit weekeinde in Groningen. Oude tijden herleven in Martiniplaza, waar zaterdag ruim 3500 fanatieke fans af zijn gekomen op de Davis Cup-ontmoeting met Slowakije. Ze zorgen tegen een achtergrond van stampende muziek voor oranje tribunes en een uitstekende sfeer. Tien Slowaakse fans met trommel, ratels en fluitjes doen ook een kleine duit in het zakje.

Een thuiswedstrijd heeft alleen één nadeel: er komt een forse dosis stress bij voor de spelers. Zeker als je de favoriet bent, zoals Nederland dit weekeinde tegen de bescheiden tennisnatie Slowakije. Kopman Tallon Griekspoor begon dan ook wat gespannen aan de openingspartij. Zijn service haperde in de eerste opslagbeurt, waardoor hij direct werd gebroken. Dat werd door de Nederlander direct hersteld. Maar Lukas Klein, de mondiale nummer 143, bleef vervolgens goed bij. Op 4-4 had Griekspoor vanaf 0-40 drie breekkansen, maar liet die onbenut, waardoor het op een tiebreak aankwam. Die leek naar Klein te gaan, maar vanaf 4-6 won Griekspoor knap vier punten op rij.

Zo haalde Griekspoor de eerste set binnen:

De Slowaak was alles behalve geknakt in de tweede set. Hij koos vol voor de aanval en werd daarvoor beloond. Klein raakte alles, brak Griekspoor twee keer op rij en kwam op 4-0. De 26-jarige Nederlander, nummer 59 van de wereld, moest het antwoord even schuldig blijven en verloor de set met 2-6.

In de derde set kantelde Griekspoor, op andere tennisschoenen, de wedstrijd weer. Hij nam een snelle 3-0-voorsprong, maar werd op 4-2 weer terug gebroken. Het publiek ging er bij 4-4 vol achter staan, Griekspoor had het nodig, hij liep op zijn tandvlees. Maar hij maakte er 5-4 van en sloeg daarna in een zenuwslopende game toe. Klein miste een smash op matchpoint tegen.

,,Dit is waarschijnlijk de beste sfeer waarin ik ooit heb gespeeld", zei Griekspoor achteraf. ,,Er stond behoorlijk wat druk op, maar het publiek heeft me erdoorheen geholpen.”

De openingspartij was goed beschouwd ook een ‘must win’ voor Nederland. Op de openingsdag ontbreekt Botic van de Zandschulp door een beenblessure. Daardoor neemt Tim van Rijthoven het later vanmiddag op tegen de Slowaakse kopman Alex Molcan, die zo’n vijftig plekken hoger staat op de wereldranglijst dan de Brabander. Zondag wordt het duel beslist met eerst een dubbelpartij en vervolgens twee singles. De winnaar speelt in september de groepsfase van de finaleronde van het landentoernooi.

