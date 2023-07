Nijmeegse Eva van Agt houdt hersenschudding over aan valpartij in Tour de France Femmes

,,Mijn leven is een droom, maar gisteren was het voor de mensen die mij lief hebben heel eventjes een nachtmerrie”, schrijft Van Agt op haar Instagram-pagina. ,,Sorry voor iedereen die ik heb laten schrikken.”

,,Fysiek is alles wel oké: ik heb een longkneuzing, hersenschudding en wat hechtingen, maar ik baal natuurlijk enorm dat ik het team zo in de steek laat. Dankzij alle goede zorgen van het team kan ik vandaag naar Nederland vertrekken om daar te herstellen.”

Van Agt ging in de slotfase van de etappe, toen ze notabene deel uitmaakte van een kopgroep, hard onderuit. De renster van Jumbo-Visma gleed in de verraderlijke afdaling voor de laatste klim van de dag uit op het natte wegdek en kwam hard in aanraking met de vangrail.

Voor Van Agt zit de Tour er dus al in een voortijdig stadium op. De 26-jarige Gelderse, die vorig jaar debuteerde in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen en sinds dit jaar actief is bij Jumbo-Visma, is de kleindochter van oud-politicus Dries van Agt, die van 1977 tot 1982 minister-president was.

De tweede etappe van de Tour werd gewonnen door de Duitse Liane Lippert van Movistar. De koers duurt nog tot en met zondag. De Wageningse Annemiek van Vleuten, die bezig is aan haar laatste jaar als prof, verdedigt haar titel.