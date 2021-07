Nijmeegse hockeyster Sanne Koolen toch naar Olympische Spelen

Van Assem kampt met een ernstige spierblessure waardoor ze het toernooi in Tokio, dat over dik twee weken begint, moet laten schieten. De verdedigster miste eerder deze zomer om dezelfde redenen ook het Europees kampioenschap in Amsterdam.



Koolen, ploeggenoot van Van Assem bij Den Bosch, stond op de reservelijst voor de Spelen. Als een van de vijf speelsters. Zij was er vorige maand bij het EK wel bij. Toen won de Nederlandse ploeg goud in eigen land.



Niet alleen Koolen profiteert van het wegvallen van Van Assem, ook een andere Nijmeegse: Ilse Kappelle (23). De speelster van Amsterdam, die in Nederland nog deel uitmaakte van de trainingsgroep, wordt extra reserve. Voor Annan is dat een voorzorgsmaatregel omdat Lidewij Welten en Xan de Waard terugkomen van blessures. Wanneer dat duo fit is voor Tokio, dan vliegt Kappelle met Kyra Fortuin vlak voor de Spelen terug naar Nederland.