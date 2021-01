Nijmegen Devils vraagt faillissement aan: schulden mede door frauderende penningmeester te groot

NIJMEGEN - De stichting achter het ijshockeyteam van Nijmegen Devils, dat uitkomt in de BeNeLeague, heeft faillissement aangevraagd. Het bestuur heeft besloten de stekker eruit te trekken vanwege hoge schulden, opgelopen in de afgelopen seizoenen.

Nijmegen Devils is achter de schermen al bezig met een doorstart om komend seizoen toch met een team in de hoogste ijshockeycompetitie van Nederland en België uit te kunnen komen. ,,De huidige financiële situatie is zo beroerd, dat we niet verder kunnen”, zegt de aftredend voorzitter Paul Fondse. ,,Het bestuur wikkelt het faillissement af en laat het daarna over aan een speciaal opgerichte werkgroep, die een nieuwe organisatie wil gaan neerzetten.”

Frank P.

Er zijn volgens Fondse, die begin 2020 Joop Vullers opvolgde als voorzitter, drie factoren waardoor de huidige stichting niet verder kan. De club had meerdere seizoenen te maken met penningmeester Frank P., die zich schuldig maakte aan verduistering. Hij is onlangs veroordeeld en werd in de zomer van 2019 ontslagen bij Devils.

Vorig seizoen had de club meerdere financiële tegenvallers en in het huidige seizoen heeft Devils nog geen wedstrijd gespeeld vanwege corona. Competitie spelen is inmiddels helemaal van de baan, omdat clubs in de BeNeLeague het financiële risico van spelen zonder publiek te groot vinden.

Of het lukt om volgend seizoen weer in te stromen op het hoogste niveau is nog de vraag. ,,Dat valt of staat met het binnenhalen van genoeg sponsors. Dan kan er worden gekeken of er genoeg budget is voor een BeNe-League-team. Het is in ieder geval de bedoeling om het professioneler aan te pakken dan het tot nu toe is gegaan.”

De club heeft de ijshockeybond zondag op de hoogte gesteld van de faillissementsaanvraag, net als de overige Nederlandse teams in de BeNeLeague.