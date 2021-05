Nijmegenaar Nyls Korstanje zwemt op 100 meter vlinderslag naar Spelen

,,Ik heb ervoor moeten strijden”, zei Korstanje, bij wie de ontlading groot was. ,,Het begin, de eerste 50 meter, is voor mij makkelijk. Maar het einde van de race is waar ik ontzettend hard voor heb getraind. Ik moest denken aan iedereen die achter me staat en wat ik hiervoor heb gedaan. Ik ben ‘over the moon’ dat ik me nu officieel plaats voor de Spelen. De ontlading is groot. De druk is er nu af, ik heb gedaan wat ik wilde doen. Nu kan ik tegen de andere jongens gaan racen in plaats van tegen mezelf.”