NOC*NSF geeft sportclubs stappenplan en tips tegen seksueel wangedrag in sport

Het plan is gepresenteerd op het Framed Festival op sportcentrum Papendal in Arnhem, mede georganiseerd door onder meer Renald Majoor van de stichting De Stilte Verbroken. Bij Vitesse werd hij in 1996 als jeugdspeler op 12-jarige leeftijd slachtoffer van seksueel misbruik . Hij werd aangerand en een nacht lang vastgehouden door zijn elftalleider van de C1.

Het stappenplan is het resultaat van de implementatie van de aanbevelingen van de commissie-De Vries, die onderzoek deed naar seksueel misbruik in de sport. Als gevolg van dat onderzoek werd ook het Centrum Veilige Sport Nederland van NOC*NSF opgericht. Dat heeft sinds februari een sterke stijging geconstateerd in het aantal gemelde signalen die wijzen op misbruikzaken. In het verleden ging het om vijf signalen per jaar, twee maanden na de oprichting van Centrum Veilige Sport Nederland zijn dat er al meer dan tien.