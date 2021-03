Nog acht clubs: welke ploeg wint de Champions League?

Ziyech loodst Chelsea met eerste goal op Stamford Bridge naar kwartfina­les CL

23:17 Hakim Ziyech heeft Chelsea naar de kwartfinales van de Champions League geschoten. De international van Marokko, geboren in Dronten, zorgde voor de belangrijke openingstreffer in het thuisduel met Atlético Madrid (2-0), dat het eerste duel ook al verloren had (0-1). Invaller Emerson Palmieri tekende diep in blessuretijd voor de eindstand.