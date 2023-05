Nog geen ‘Begraafschap’. Hoe kan De Graafschap alsnog in de play-offs terechtkomen?

Het was afgelopen vrijdag bijna ‘Begraafschap’ in plaats van De Graafschap. Totdat invaller Pim Lukassen (22) de play-off droom van de Superboeren overeind hield.

De goal van Ulftenaar Lukassen, die op amateurbasis actief is in Doetinchem, in de 90ste minuut tegen MVV (2-1) zorgt ervoor dat de uitwedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie tegen VVV Venlo vrijdagavond geen veredelde oefenwedstrijd is. Bij een gelijkspel tegen de Maastrichtenaren was het seizoen voor de Achterhoekers voorbij en compleet mislukt geweest.

Nu is er nog een sprankje hoop. Twee speeldagen voor het einde bedraagt de achterstand van De Graafschap op de achtste plek in de eerste divisie (goed voor het laatste ticket voor deelname aan de play-offs) vijf punten. Normaal gesproken onoverbrugbaar, maar omdat uitgerekend de tegenstander van vrijdag VVV heet, kan het gat in een klap terug worden gebracht tot twee punten.

De Graafschap moet winnen in De Koel, andere opties zijn er niet. Onmogelijk is dat niet, want VVV pakte slechts drie punten uit de laatste zeven wedstrijden en won twee maanden geleden voor het laatst.

Indien De Graafschap als overwinnaar Limburg verlaat is het verschil nog twee punten en komt het aan op de laatste speeldag. Op vrijdag 19 mei speelt De Graafschap thuis tegen FC Den Bosch en gaat VVV op bezoek bij Jong FC Utrecht, de club van voormalig De Graafschap-trainer Darije Kalezic.

Wint De Graafschap van FC Den Bosch en speelt VVV gelijk, dan klimt De Graafschap op basis van een beter doelsaldo over de Venlonaren heen.

Telstar

Er is echter nog een andere kaper op de kust voor het laatste ticket: Telstar. De Noord-Hollanders hebben één punt meer dan De Graafschap en mogen de laatste twee duels tegen MVV (uit) en NAC Breda (thuis) niet beide winnen. Vrijdagavond in Maastricht doet Telstar het zonder trainer Mike Snoei. Die zit na zijn rode kaart tegen Willem II op de tribune in De Geusselt.