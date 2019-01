Nog meer miljoenen in ‘goudpot’ van het darts: Van Gerwen boert goed

PDC-baas Barry Hearn was in zijn nopjes met het nieuws, dat de PDC vanavond bekendmaakte. ,,Dit is een nieuwe, grote stap voorwaarts.”

Bij het afgelopen WK ging het prijzengeld opnieuw omhoog, naar in totaal 2,7 miljoen euro. Verdiende Raymond van Barneveld in 2007 nog iets minder dan 100.000 euro voor zijn wereldtitel, zo haalde Michael van Gerwen op 1 januari ruim 550.000 euro op. Dat was al een ton meer dan Rob Cross in 2018 verdiende voor de hoofdprijs. Dit jaar gaat het bedrag van het WK overigens niet omhoog. Ook dan incasseert de winnaar 500.000 Britse pond (556.000 euro). In totaal haalde Van Gerwen de voorbije jaren al bijna acht miljoen euro op.



De PDC maakte vanavond ook de nieuwe wereldranglijst bekend. Uiteraard voert wereldkampioen Van Gerwen de lijst nog steeds aan. In de top 30 staan nóg vier Nederlanders: Jelle Klaasen (27), Raymond van Barneveld (28), Jermaine Wattimena (29) en Benito van de Pas (30). In totaal staan er dertien Nederlanders in de top 100.