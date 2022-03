Noord-Macedonië mag nooit een bananenschil zijn voor Portugal, maar wie durft dat nog uit te spreken?

Door Tim Reedijk



Voetbal is onvoorspelbaar, dat weten ze in Italië inmiddels ook. Toch doen statistiekenbureaus zo nu en dan verwoede pogingen om het spelletje enigszins te duiden aan de hand van percentages. Meteen na de sensationele zege van Noord-Macedonië op Italië (0-1), voor een plek in de finale van de play-offs voor WK-kwalificatie, twitterde Gracenote over de grootste stunts in de WK-kwalificatie.