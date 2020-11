Noorwegen moet in quarantaine blijven en mag niet tegen Roemenië spelen

De UEFA heeft de wedstrijd in Boekarest nu afgelast. Vermoedelijk wordt het duel omgezet in een reglementaire 3-0-nederlaag voor de Noren, die volop in de race zijn voor promotie naar de A-divisie van de Nations League. Voor Noorwegen staat woensdag de afsluitende groepswedstrijd tegen Oostenrijk op het programma. Het is onduidelijk of dat duel in Wenen wel kan doorgaan.