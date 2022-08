Norrie verrast Alcaraz in Cincinnati: ‘Ongelooflijk, wat een partij’, Schuurs en Rojer uitgeschakeld

De Britse tennisser Cameron Norrie heeft de halve finales bereikt van het masterstoernooi in Cincinnati. De nummer 11 van de wereld versloeg Carlos Alcaraz, de mondiale nummer 4, in drie sets: 7-6 (4) 6-7 (4) 6-4. Norrie verspeelde in de tweede set een voorsprong van 4-1 en kwam vervolgens in de derde set met 3-1 achter te staan, maar wist de 19-jarige Spanjaard alsnog te verslaan.

,,Ongelooflijk, wat een partij”, zei de 26-jarige Brit, die vorig jaar het masterstoernooi van Indian Wells won en dit seizoen ook al twee titels pakte. ,,Toen ik in de tweede set met 4-1 voor stond, dacht ik al iets te veel aan de finishlijn in plaats van hoe ik punt voor punt zou winnen. Carlos ging op dat moment beter spelen en gaf niets meer weg.” Norrie, beschouwd als een van de fitste spelers op de ATP Tour, herpakte zich in de beslissende set.

De Brit neemt het in de halve finales op tegen Borna Coric, de Kroaat die in de tweede ronde Rafael Nadal versloeg en in de kwartfinales ook afrekende met de als zevende geplaatste Canadees Félix Auger-Aliassime: 6-4 6-4.

Demi Schuurs en Jean-Julien Rojer

Voor de Nederlandse dubbelspecialisten Demi Schuurs en Jean-Julien Rojer zit het masterstoernooi van Cincinnati er op. Schuurs verloor met haar Amerikaanse partner Desirae Krawczyk in de halve finales met 7-5 6-4 van Ellen Perez uit Australië en de Amerikaanse Nicole Melichar-Martinez, die vorig jaar een duo vormde met de 29-jarige Limburgse.

Volledig scherm Demi Schuurs (l) en Desirae Krawczyk. © AFP

In het mannendubbel bleven Rojer en zijn dubbelpartner Marcelo Arévalo uit El Salvador steken in de kwartfinales. Het duo, dat eerder dit jaar Roland Garros won, moest het afleggen tegen twee sterke spelers uit het enkelspel: Stefanos Tsitsipas en Holger Rune. De Griekse/Deense combinatie, met een wildcard toegelaten in Cincinnati, won via een supertiebreak: 7-5 4-6 10-7.

Elena Rybakina uitgeschakeld

In het vrouwentoernooi in Cincinnati moest Wimbledon-winnares Elena Rybakina uit Kazachstan het in de kwartfinales afleggen tegen de Amerikaanse Madison Keys: 6-2 6-4. Keys, drie jaar geleden de beste in Cincinnati, treft Petra Kvitova in de halve finales. De Tsjechische versloeg de Australische qualifier Ajla Tomljanovic met 6-2 6-3.

Aryna Sabalenka uit Belarus klopte de Chinese Zhang Shuai (6-4 7-6 (1)) en neemt het nu op tegen Caroline Garcia. De Française, die via de kwalificaties het hoofdtoernooi bereikte, was te sterk voor de Amerikaanse Jessica Pegula: 6-1 7-5.