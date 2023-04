Noussair Mazraoui denkt aan vertrek bij Bayern München: ‘Ben niet eens meer tweede keus, maar derde of vierde’

Noussair Mazraoui sluit een vertrek bij Bayern München in de komende zomer niet uit. Dat zegt de Marokkaanse international in een interview met de krant Bild . De voormalig Ajacied is ontevreden over het aantal speelminuten dat hij krijgt bij de Duitse kampioen.

Nadat hij met zijn land eind vorig jaar op het WK had gespeeld, kreeg Mazraoui last van een blessure en werd hij ziek. Zijn rentree was in maart, maar sindsdien werd hij nauwelijks ingezet. Sinds de nieuwe trainer Thomas Tuchel er zit, is daar geen verandering in gekomen.

,,In de eerste helft van het seizoen heb ik mij in het elftal gevochten”, zegt Mazraoui tegen Bild. ,,In die periode heb ik kunnen laten zien wat ik kan. Nu voelt het alsof men mij is vergeten, al zijn dat misschien grote woorden. Maar in het voetbal ben je zo goed als je was in je laatste wedstrijd. En mijn laatste wedstrijd is van lang geleden. Ik ben niet eens meer tweede keus, maar derde of vierde.”

Dat heeft hem aan het nadenken gezet over zijn toekomst. ,,Toch wil ik nog niet aan opgeven denken. In voetbal kunnen dingen snel veranderen. Maar als de situatie zo blijft, is dat niet wat ik wil en is dat ook niet wat ik verdien.”

Bayern München werd woensdag in de kwartfinales van de Champions League uitgeschakeld door Manchester City. De club, die drie prijzen hoopte te winnen, vloog met Tuchel op de bank ook al uit het nationale bekertoernooi. Vooralsnog is Bayern wel de koploper in de Bundesliga.

Van de andere oud-Ajacieden in München komt alleen Matthijs de Ligt vrijwel altijd in actie. Ook Daley Blind en Ryan Gravenberch zitten voornamelijk op de bank.