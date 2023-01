Novak Djokovic blijft magneet voor ellende: vader Srdjan draait charme-offensief vakkundig de nek om

Met een chip in de bal had iedereen zeker geweten of FC Twen­te-goal buitenspel was

Wel of geen buitenspel? Ook op donderdagochtend ging de discussie over de afgekeurde goal van FC Twente in de blessuretijd tegen Vitesse nog verder. Met een sensor in de bal, zoals op het WK in Qatar, had iedereen het zeker geweten.

13:47