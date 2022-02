Novak Djokovic mist liever Roland Garros en Wimbledon dan dat hij zich gedwongen laat vaccineren

De situatie omtrent de Australian Open maakte Djokovic naar eigen zeggen verdrietig: ,,Het was niet gemakkelijk", aldus de Serviër, die stelt dat er niet opzettelijk fouten zijn gemaakt. ,,De visumaangifte werd aanvaard en bevestigd door de rechtbank en de minister voor immigratie. Dus wat mensen niet weten is dat ik niet Australië uit moest omdat ik niet was ingeënt of dat ik regels heb overtreden. De reden dat ik Australië uit moest, was omdat de minister dacht dat ik een antivak-sentiment zou kunnen creëren in het land of de stad van. Daar ben ik het volledig mee oneens.”