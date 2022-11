Novak Djokovic na winst ATP Finals: ‘Zie mezelf nog steeds als beste tennisser ter wereld’

De honger naar nog meer titels is nog lang niet gestild bij Novak Djokovic, die zondag voor de zesde keer in zijn carrière de ATP Finals won. ,,Mijn ambities zijn zo hoog mogelijk. Ik ben gemotiveerd, ik zit goed in mijn vel en zorg goed voor mijn lichaam”, liet de Servische tennisser weten.

,,Zolang ik het vuur in me voel branden, zal ik er alles aan doen om tegen de jeugd te strijden om de grootste trofeeën te veroveren”, zei de 35-jarige winnaar van 21 grandslamtitels na zijn overtuigende zege in de finale van het eindejaarstoernooi in Turijn op de Noor Casper Ruud (7-5 en 6-3).

Djokovic klom op de wereldranglijst drie plekken en eindigt het jaar als vijfde. ,,De ranglijst zegt wie het beste seizoen heeft gehad, en Carlos Alcaraz is nummer 1. Maar diep van binnen zie ik mezelf nog steeds als de beste speler ter wereld. Dat is mijn mentaliteit. Wie er ook aan de andere kant van het net staat, ongeacht de ondergrond, ongeacht het seizoen, het is altijd hetzelfde”, aldus de Serviër, die dit jaar door zijn weigering zich te laten vaccineren tegen het coronavirus de Australian Open én de US Open miste.

,,Grenzen bestaan meestal alleen in je hoofd. Het is een innerlijke strijd met jezelf, tegen een stemmetje dat zegt: je kunt het niet meer aan, je bent te moe. Je moet de positieve stem voeden, zodat die sterker wordt dan de negatieve. Zo simpel is het, maar het is makkelijker gezegd dan gedaan. Het zit in het hart, in het hoofd. Wat mij drijft is de honger naar de overwinning, mijn passie voor tennis. Ik wil de beste zijn, ik wil elk toernooi winnen en daar zie ik niets verkeerds in.”