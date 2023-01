Novak Djokovic neemt revanche op Australië, de media en critici: ‘We hebben een monster gecreëerd’

Anish Giri is eindelijk de beste bij toonaange­vend schaaktoer­nooi in Wijk aan Zee

Anish Giri heeft de 85ste editie van Tata Steel Chess gewonnen. De Nederlandse schaker eindigde als eerste in het toonaangevende toernooi in Wijk aan Zee door in de dertiende en laatste ronde met wit te winnen van de Roemeen Richard Rapport.

17:35