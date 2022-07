Novak Djokovic ontsnapt op Wimbledon na indrukwekkende comeback tegen Jannik Sinner

Met videoNa een indrukwekkende comeback tegen Jannik Sinner heeft Novak Djokovic zijn droom op een 21ste Grand Slam-titel levend gehouden. De pas 20-jarige Italiaan leidde in de kwartfinale van Wimbledon met 2-0 in sets, maar kon zijn stunt tegen de nummer één van de plaatsingslijst niet vervolmaken. Djokovic herstelde zich, won drie sets op rij en behaalde voor de 11de keer in Londen de halve finales: 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2.

De als eerste geplaatste Djokovic, de mondiale nummer 3, maakte het na 3 uur en 35 minuten af met een lovegame. Na het verlies van de eerste twee sets krikte de Serviër zijn niveau op en hij gunde de getalenteerde Italiaan nog amper kansen.

Quote Ik had het geluk dat ik goed begon aan de derde set. Dat was de ommekeer Novak Djokovic In het eind van de vierde set ging Sinner door zijn enkel, maar hij kon de partij voltooien. In de slotfase liet Djokovic echter zijn beste tennis zien. In de beslissende set brak hij de Italiaan twee keer en gunde hij zijn tegenstander nog maar dertien punten. Bovendien verloor de favoriet, in het bezit van twintig grandslamtitels, in de vijfde set geen punt op zijn eerste opslag.



De 35-jarige Djokovic voorkwam zodoende zijn eerste nederlaag op Wimbledon sinds 2017. Vijf jaar geleden gaf hij in de kwartfinales op tegen de Tsjech Tomas Berdych. Sinds die nederlaag pakte de Serviër drie keer de titel in Londen. In 2020 ging het toernooi niet door vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Djokovic, in de vorige ronde in vier sets te sterk voor Tim van Rijthoven, mikt op Wimbledon op zijn eerste grandslamtitel in een jaar tijd. Vorig jaar verloor hij op de US Open de finale, begin dit jaar mocht hij wegens de geldende vaccinatieplicht niet deelnemen aan de Australian Open en op Roland Garros verloor hij bij de laatste acht van Rafael Nadal.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,We hebben vandaag twee verschillende wedstrijden gespeeld”, zei Djokovic. ,,In de eerste liep het voor mij niet en was Jannik de dominante speler. Na twee verloren sets heb ik mezelf opgepept. Soms helpt dat. Ik had het geluk dat ik goed begon aan de derde set. Dat was de ommekeer. Het gaf mij vertrouwen en bij hem bespeurde ik enige twijfel.”

Cameron Norrie

In de volgende ronde treft Djokovic de Brit Cameron Norrie. Die staat voor het eerst in zijn loopbaan in de halve finale van een grandslamtoernooi. Thuisspeler Norrie (26) versloeg in een spannend duel, dat 3,5 uur duurde, de Belg David Goffin in vijf sets: 3-6 7-5 2-6 6-3 7-5. Goffin stond twee dagen eerder tegen de Amerikaan Frances Tiafoe al 4,5 uur op de baan.

Norrie is de eerste Brit sinds Andy Murray in 2016 die in de halve finales van Wimbledon staat. ,,Ik moet nu terugdenken aan al het harde werk en alle opofferingen die ik heb moeten doen. Het heeft zeker zijn vruchten afgeworpen”, zei Norrie, die uitkijkt naar het treffen met Djokovic. ,,Ik denk dat ik in shock ben als ik een wedstrijd als deze win.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Novak Djokovic en Jannik Sinner. © AFP, Reuters