Nu wordt het spannend voor Kiki Bertens

Linssen leidt Vitesse naar eerste zege van het seizoen

10 augustus TILBURG – Vitesse heeft zaterdag de eerste overwinning van het seizoen geboekt. De Gelderse eredivisionist was in Tilburg te sterk voor Willem II: 0-2. Bryan Linssen nam in de tweede helft de Arnhemse club bij de hand. Met twee assist had de aanvoerder een hoofdrol.