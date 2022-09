Nummer één van de wereld Swiatek treft Tunesische Jabeur in finale US Open

Jabeur verwacht een pittige strijd. ,,Iga verliest nooit finales, dus het wordt heel zwaar. Ik houd er echter van om op deze ondergrond te spelen en ik heb het gevoel dat ik weet wat ik tegen haar moet doen.” Jabeur denkt dat het spelen van de finale van Wimbledon haar zal helpen in New York. Ze verloor de eindstrijd op het gras in Londen in drie sets van Elena Rybakina uit Kazachstan. ,,Alleen al naar die finale gaan was heel pittig voor me. Maar voor deze finale heb ik het gevoel dat ik er volledig voor kan gaan. Ik ga voor alles.”