Zijn gedachten gaan nog wel eens terug naar vorige maand. Naar de Eindhoven Qualification Meet. Naar die ene honderdste die hij boven de olympische limiet zat op de 100 meter vlinderslag. Niet dat zijn tekortkoming voor teneur zorgt. Integendeel. Nyls Korstanje wordt er door geprikkeld. Hij staat voor een aanval op de magische grens. Op de Europees kampioenschappen komende week kan hij een ticket voor Tokio grijpen.



Korstanje weet hoe het is de limiet voor de Spelen te doorbreken. Zijn Nederlands record staat op 51,65 – bijna drie tiende onder de limiet – maar is gezwommen in een testwedstrijd een paar weken terug. Niet tijdens een officieel kwalificatiemoment. Dat is de EK in Boedapest wel. ,,Mijn tijd biedt perspectief, al kan ik nog niet juichen. Eerder neemt de spanning toe. Maar dat is een gegeven. In zo’n situatie vol stress kan je zien wie de echte kampioenen zijn”, reageert de 22-jarige zwemmer uit Nijmegen.