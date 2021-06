Officieel: Memphis Depay naar FC Barcelona

Dumfries grinnikt om vergelij­king met bitcoins: ‘Het gaat nu minder met die dingen’

15:55 Bondscoach Frank de Boer hoeft Denzel Dumfries niet te vragen of hij voldoende energie heeft voor de ontmoeting met Noord-Macedonië, de derde poulewedstrijd die nergens meer om gaat. ,,Of ik nog energie heb? Het toernooi is net begonnen. Ik heb nog energie genoeg. Natuurlijk. Waar ik het allemaal vandaan haal? Nou, gewoon uit mezelf. Ik heb altijd alles gegeven, het is een eer om voor Nederland te spelen dit toernooi.’'