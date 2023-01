Officieel: Wout Weghorst maakt droomtransfer naar Manchester United: ‘Wat er ook gebeurt, ik ga alles geven’

Wout Weghorst is officieel speler van Manchester United. De spits wordt door de club van trainer Erik ten Hag tot het einde van het seizoen gehuurd van Burnley. Oranje-international Weghorst komt over van Besiktas, dat hem al huurde van de Engelsen.

Weghorst moet deels de leemte opvullen die de vertrokken Cristiano Ronaldo heeft achtergelaten. Het contract van de dertigjarige Portugees werd ontbonden, waarna hij naar Al-Nassr vertrok. Weghorst (30) maakte dit seizoen acht treffers in zestien wedstrijden voor de nummer vijf van Turkije. Het overtuigde Manchester United om contact op te nemen met Burnley. De Engelse Championship-club haalde Weghorst terug van zijn verhuurperiode aan de Turkse topclub en stuurt hem nu tot het einde van het seizoen naar Old Trafford.

Het is misschien wel de wonderlijkste transfer van deze winterperiode: Wout Weghorst als de nieuwe spits van Manchester United. En tegelijk past het ook wel weer: een atypisch carrièreverloop van een volstrekt atypische jongen. Lees hier het verhaal van Sjoerd Mossou.

Het is een nieuw hoofdstuk in de bijzonder fraaie loopbaan van de spits uit Borne, die al zijn hele leven vecht tegen scepsis en kritiek. Weghorst werd niet goed genoeg bevonden voor Willem II, maar liet bij FC Emmen zien een neusje voor de goal te hebben. Het leverde hem een overstap naar Heracles op, dat hem in 2016 verkocht aan AZ. Via Alkmaar belandde hij bij het Duitse VfL Wolfsburg, waar hij uitgroeide tot een van de meest scorende aanvallers van de Bundesliga.

Volledig scherm Wout Weghorst. © Pro Shots

In januari van afgelopen jaar maakte Weghorst de overstap naar Burnley. Met slechts twee treffers in twintig duels kon hij degradatie naar het tweede niveau in Engeland niet voorkomen. Weghorst verkaste vervolgens naar Besiktas, waar de dertigjarige aanvaller zich de laatste weken in de kijker speelde van Manchester United.

Reactie Weghorst

,,Ik voel me bevoorrecht om bij Manchester United te komen", aldus Weghorst in zijn eerste reactie. ,,Ik heb in het verleden tegen de club gespeeld en het is een fantastisch gevoel om nu de kans te krijgen om het beroemde rode shirt aan te trekken. Ik heb United dit seizoen zien groeien onder Erik ten Hag en ik kan niet wachten om mijn steentje bij te dragen aan de doelen van het team.”

,,Wat er ook gebeurt in de komende maanden, ik kan beloven alles te geven aan de club zolang ik hier ben. Ik bedank iedereen die een rol heeft gespeeld om mij op dit podium te krijgen, en nu kijk ik ernaar uit om mijn nieuwe teamgenoten te ontmoeten.”

,,Wout is een bewezen doelpuntenmaker in verschillende Europese competities", aldus John Murtough, voetbaldirecteur van Manchester United. ,,Zijn eigenschappen zullen een extra dimensie toevoegen aan onze selectie in de rest van het seizoen.”

,,We werden ook aangetrokken door zijn sterke persoonlijkheid en zijn toewijding, wat perfect past bij de mentaliteit die Erik aan het bouwen is binnen onze ploeg. Hij heeft een enorm verlangen getoond om naar Manchester United te komen.”

Twee WK-goals

Op het WK scoorde Weghorst in de kwartfinales twee keer tegen Argentinië twee keer, waardoor het Nederlands elftal een verlenging afdwong. Oranje verloor dat duel na strafschoppen, maar Weghorst schoot raak vanaf elf meter. Weghorst droeg sinds zijn debuut in 2018 negentien keer het shirt van het Nederlands elftal. Daarin was hij goed voor vijf treffers.

