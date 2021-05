Olympische bokser verdacht van moord op zwangere maîtresse

Verdejo (27) wordt ervan verdacht Rodríguez donderdag tijdens een ontmoeting in het gezicht te hebben geslagen en haar vervolgens te hebben gedrogeerd. Vervolgens zou hij haar armen en voeten met ijzerdraad hebben vastgebonden en haar met een zwaar blok van een brug in het water hebben gegooid. Volgens de aanklacht zou een nog onbekende getuige Verdejo hebben geholpen bij het ontvoeren en vermoorden van Rodríguez.

Zwangerschapstest

Volgens de familie van Rodríguez was de vrouw zwanger geraakt van Verdejo. Keila Ortiz, de moeder van het slachtoffer, vertelde verslaggevers dat haar dochter haar had gebeld voordat ze donderdag verdween en haar vertelde dat Verdejo naar haar huis zou komen om de resultaten van een zwangerschapstest te zien.

,,Ik waarschuwde haar voorzichtig te zijn, want hij had haar al eerder bedreigd’', zei Ortiz. Verdejo zou erop hebben aangedrongen om de zwangerschap af te breken, omdat hij vreesde voor zijn carrière en zijn gezin.

Nadat Verdejo Puerto Rico vertegenwoordigde op de Spelen in 2012, waar hij in de kwartfinales werd uitgeschakeld, trad hij toe tot het professionele circuit in de lichtgewicht divisie. Zijn carrière kwam tijdelijk op een zijspoor te staan ​​na een motorongeluk in 2016 waarbij hij in het ziekenhuis belandde.