Olympische fakkeltocht zonder publiek van start in Fukushima

De eerste die de fakkel mocht dragen was voetbalster Azusa Iwashimizu, die in 2011 met de Japanse voetbalploeg Wereldkampioen werd. Het is de bedoeling dat zo’n 10.000 lopers de vlam in 121 dagen via alle 47 regio’s van Japan op 23 juli in Tokio laten aankomen, de dag van de openingsceremonie.