Onderzoek brengt bij Sébastien Haller kwaadaardige tumor aan het licht

,,Haller krijgt de best mogelijke behandeling", zegt sportief directeur Sebastien Kehl op de site van de ploeg. ,,De kans op herstel is zeer goed. We wensen hem en zijn familie alle kracht toe in deze moeilijke tijd", aldus Kehl.



Twee weken geleden werd er een tumor op zijn teelbal ontdekt. Inmiddels is hij voor de eerste keer geopereerd en verder onderzocht, waarbij dus werd ontdekt dat de tumor kwaadaardig is. Meer details maakt Borussia Dortmund niet bekend.