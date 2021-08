Onderzoek naar ontspoord voetbalduel in Nice: ‘Deze incidenten zijn een belediging voor de sport’

Video'sHet parket in Nice start een onderzoek naar de incidenten rond het ontspoorde voetbalduel tussen OGC Nice en Olympique Marseille. ,,Een onderzoek is gaande, maar op dit moment zijn er nog geen aanhoudingen”, aldus het parket. Daarnaast heeft de Franse league beide clubs gesommeerd woensdag bij een disciplinaire hoorzitting te verschijnen.

Ook de Franse minister van Sport, Roxana Maracineanu, is niet te spreken over de gang van zaken in Nice. ,,Die fans hadden duidelijk nooit het veld mogen betreden”, zei Maracineanu tegen de Franse zender BFM TV. ,,Deze incidenten zijn een belediging voor de sport en het voetbal.”

De Riviera-derby werd zondagavond volledig ontsierd door het gedrag van fans van de thuisploeg. Het duel werd uiteindelijk gestaakt. De harde kern van Nice bekogelde Dimitri Payet de hele wedstrijd al met flesjes en muntjes, maar een kwartier voor tijd pikte de sterspeler van Marseille het niet meer en sloeg de vlam in de pan. Het leidde tot een veldbestorming van tientallen fans. Na anderhalf uur werd dan eindelijk duidelijk dat er niet meer gespeeld ging worden.

Jean-Clair Todibo probeert Dimitri Payet te beschermen voor een trap van een fan.

OGC Nice leek de wedstrijd te gaan winnen. Voormalig Ajax-spits Kasper Dolberg maakte kort na rust de 1-0 door de bal met zijn borst behendig binnen te werken bij de eerste paal. Met nog een kwartier op de klok ging het echter helemaal mis in de Allianz Riviera. Payet werd bij het nemen van een corner opnieuw bekogeld en ging toen zelfs tegen de vlakte, waarna hij weer opstond en woedend het flesje terug gooide richting de fanatieke aanhang achter het doel.

Dat leidde ertoe dat de vlam echt in de pan sloeg, want al snel kwamen tientallen supporters het veld op om de confrontatie te zoeken met de spelers van Marseille. Nice-verdediger Jean-Clair Todibo (ex-Barcelona) kwam op voor Payet en beschermde hem tegen een trap van een doldwaze supporter. Ook gingen sommige spelers van Nice en Marseille met elkaar op de vuist en was Marseille-coach Jorge Sampaoli minutenlang volledig buiten zinnen nadat zijn spelers werden aangevallen.

De 34-jarige Payet is de grote publiekslieveling van Olympique Marseille, waar hij sinds 2017 weer speelt na twee succesvolle jaren bij West Ham United. De harde kern van Nice was er vanaf het begin van de wedstrijd duidelijk op uit om Payet een vervelende avond te bezorgen, maar de tientallen stewards achter het doel konden uiteindelijk niet voorkomen dat het toch volledig misging. Het resulteerde in verwondingen bij enkele spelers van Marseille. Zo heeft onder meer de Braziliaanse verdediger Luan Peres last van zijn nek na een aanval van een fan.

Vanaf oktober vorig jaar waren de stadions in Frankrijk vorig seizoen leeg, maar dit seizoen mochten de tribunes weer volledig bezet worden. Fans moeten daarbij wel een mondkapje dragen, maar in de praktijk is de afgelopen weken al duidelijk te zien dat slechts een klein gedeelte zich aan die regel houdt.

Sampaoli compleet overstuur

Sommige spelers gingen al snel naar de catacomben toen ze zagen dat de fans het veld op kwamen, maar enkele spelers van Marseille konden geen kant op en moesten zich beschermen. Het was in de chaos op het veld niet helemaal duidelijk of er rake klappen vielen, maar het was wel duidelijk dat enkele spelers compleet overstuur waren. Ook Jorge Sampaoli, de Argentijnse coach van Marseille, was niet tegen te houden.

Binnen tien minuten waren alle spelers en coaches in de catacomben, waar al snel werd besloten om de wedstrijd stil te leggen. De spelers van Marseille wilden niet meer verder. Nice wilde dat nog wel, maar in een leeg stadion. Duizenden fans bleven echter op hun plek zitten, dus dat bleek niet mogelijk. Nice en Marseille liggen op 200 kilometer van elkaar, maar toch is de rivaliteit tussen de supportersgroepen van beide clubs aan de Franse zuidkust al jaren enorm groot.

Na een onderbreking van ruim een uur kwamen de spelers van Nice toch weer het veld op, terwijl het stadion ondertussen nog voor de helft gevuld was. Daar deden ze een lange warming-up en uiteindelijk gingen ze met de arbiters weer op het veld zelfs klaarstaan voor de corner, maar dat had weinig zin. De spelers van Marseille kwamen niet terug op het veld en zo kwam er na anderhalf uur een einde aan een enorme poppenkast, waar in Frankrijk nog heel lang over nagepraat zal worden.

Pablo Rosario en Justin Kluivert begonnen in de basis en stonden nog op het veld toen het een kwartier voor tijd dus helemaal misging. Calvin Stengs, die voor 15 miljoen euro overkwam van AZ, zat niet bij de selectie en wacht nog op zijn officiële debuut voor Nice. De club uit het zuiden van Frankrijk wordt gesponsord door INEOS en haalde deze zomer ook coach Christophe Galtier van kampioen Lille voor 4 miljoen euro naar Nice.

Nice zou bij winst net als SCO Angers en Clermont Foot 63 op zeven punten na drie duels zijn gekomen. Clermont speelde eerder op de zondag na een 3-1 achterstand met 3-3 gelijk bij Olympique Lyon, de club van Peter Bosz. De drie clubs staan daarmee twee punten achter op koploper Paris Saint-Germain, de gedoodverfde kampioen dit seizoen in Frankrijk. Zelfs zonder de aanwinsten Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos en Lionel Messi (allen transfervrij) werden de eerste drie wedstrijden al gewonnen.

