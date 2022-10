Ongeloof groot bij Van Bronckhorsts Rangers na ‘vernedering’ tegen Liverpool: ‘Dit is onacceptabel’

,,De laatste 25 minuten waren we er niet bij met ons hoofd. De eerste helft en het laatste half uur waren echt een verschil van dag en nacht. Hoe we het eerste uur speelden kunnen we het elke tegenstander moeilijk maken op Ibrox, maar zoals we het laatste half uur speelden zou je van iedereen verliezen”, zei Van Bronckhorst.

,,Het verschil mag nooit zó groot zijn en je moet 90 minuten lang de focus behouden. Zo willen we onze club niet vertegenwoordigen. We hebben geen excuses en ik heb ook geen verklaring , want ik ben de wedstrijd nog aan het verwerken.”

Volledig scherm Giovanni van Bronckhorst feliciteert Mo Salah. © AP

Rangers FC nam na ruim een kwartier nog op voorsprong. Halverwege de eerste helft werd het 1-1 en pas in de tweede helft nam Liverpool de leiding. In het laatste half uur scoorde de ploeg van Jürgen Klopp nog eens vijf keer, waardoor het een pijnlijke nederlaag werd voor de oud-international. Ook omdat invaller Mo Salah in een tijdsbestek van 6 minuten een hattrick maakte.

,,Na de 1-2 hebben we te vaak achter elkaar de korte bal gespeeld en ze hebben balverlies heel snel afgestraft”, aldus Van Bronckhorst. ,,De hele kleedkamer was stil en als de emoties zo hoog zijn is het beter om niks te zeggen. We moeten dit in de toekomst voorkomen.”

'Boos en gekwetst’

,,Dit is onacceptabel", zei Rangers-verdediger Borna Barisic. ,,Het is moeilijk om woorden te vinden. We kunnen zeggen dat sommige clubs voor 800 miljoen pond nieuwe spelers kunnen halen, dat we nieuw zijn in de Champions League en dat we nog aan het leren zijn. Maar dan nog is het onacceptabel om thuis zeven goals om je oren te krijgen. De fans klapten voor ons na de wedstrijd, maar dat verdienden we niet. Het gaat een lange nacht worden, ik denk niet dat ik kan slapen. Dit doet echt pijn. Ik kan alleen de fans mijn excuses maar aanbieden voor de tweede helft.”

Volledig scherm Borna Barisic (r) komt er niet aan te pas tegen Mohamed Salah (l). © ANP / EPA

,,Wat er mis ging?", herhaalde de Kroaat de vraag. ,,Ik zou de wedstrijd terug moeten zien. Maar ik ga nu niet analyseren, maar hart en mijn hoofd zijn daar niet klaar voor. Ik ben erg boos en gekwetst.”

‘Schokkend resultaat’

Voormalig Rangers-spits Ally McCoist noemde vooral de tweede helft ‘schokkend'. ,,Het verschil in niveau is gigantisch", aldus de Schot. ,,Klopp wisselde en bracht Salah, Thiago en Andy Robertson. Dat zegt alles. Toen Goldson, een van de beste spelers van Rangers, geblesseerd raakte, kwam er een 18-jarige jongen in het veld (Leon King, red.). Niks ten nadele van hem, hij deed het goed, maar het is wel tekenend. Het is een schokkend resultaat voor het Schotse voetbal.”

Op 1 november is Ajax de tegenstander van Rangers FC. De Amsterdammers en Schotten lijken samen te gaan strijden om overwintering in de Europa League. Ajax heeft 3 punten, Rangers FC is nog puntloos.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.