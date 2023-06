Ongelooflijk: Carlos Alcaraz kopieert met wonderpunt de rally van zijn idool Roger Federer in 2007

Podcast De Pacer | ‘We zijn er weer, met Sifan, een voetbalder­by met 8 rode kaarten én de FBK Games’

Na zeven Pacerloze weken zijn we er weer. Eric Brommert en Pim Bijl reisden in die periode de wereld over en praten nu eindelijk bij. Over de gedenkwaardige rondes op verschillende continenten, want waar we ook komen: overal wordt gelopen. En over de loopgebeurtenissen die alsnog met enige vertraging besproken moeten worden.