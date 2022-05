Ontketende De Bruyne knalt City richting nieuwe titel, Chelsea bijna zeker van Champions League

De Bruyne maake zijn eerste drie goals met zijn ‘zwakkere’ linkerbeen. Het was voor de Belg zijn eerste hattrick sinds hij op 29 oktober 2011 drie keer scoorde namens AA Gent tegen Club Brugge. Vanavond maakte hij tegen Wolves dus zijn eerste hattrick in de Premier League. Met name bij het derde doelpunt (in de 24ste(!) minuut) liet De Bruyne zijn klasse zien. De spelmaker van City dribbelde vanaf de rechterflank naar binnen en schoot met links vanaf de rand van het strafschopgebied in de verre hoek. Het vijfde doelpunt van City kwam vijf minuten voor tijd op naam van Raheem Sterling.

De Bruyne schroefde zijn doelpuntentotaal op naar vijftien. Hij passeerde Sterling (dertien goals) als clubtopscorer van Manchester City dit seizoen. De Belg was de tweede speler van City die vier keer wist te scoren in een competitiewedstrijd. In 2011 slaagde Edin Dzeko daarin tegen Tottenham Hotspur (5-1).

Met nog twee wedstrijden te gaan heeft de ploeg van trainer Pep Guardiola drie punten meer dan naaste achtervolger Liverpool. Het doelsaldo van Manchester City is na vanavond ook aanzienlijk beter (+72 om +65), waardoor City waarschijnlijk ook kampioen zal zijn als het nog een keer verliest en op hetzelfde aantal punten als Liverpool eindigt.



Zondag staat voor City de uitwedstrijd bij West Ham United op het programma, waarna de competitie op 22 mei wordt afgesloten met de thuiswedstrijd tegen Aston Villa. Liverpool speelt zaterdagavond de FA Cup-finale tegen Chelsea. In de competitie wachten daarna nog de wedstrijden tegen Southampton (uit) en Wolves (thuis). Liverpool sluit het seizoen vervolgens af op zaterdag 28 mei met de Champions League-finale tegen Real Madrid in Parijs. De ploeg van Virgil van Dijk maakt dus nog altijd kans op het winnen van vier prijzen, maar dan zullen er dus twee finales moeten worden gewonnen en zal City nog twee keer in de fout moeten gaan.

Volledig scherm Kevin de Bruyne weet het zelf ook: vier doelpunten! © Action Images via Reuters

Chelsea wint bij Leeds

Chelsea is weer een stap dichter bij het spelen in de Champions League volgend seizoen. De club uit Londen won met 0-3 bij laagvlieger Leeds United.

Chelsea staat met nog twee wedstrijden te spelen derde op 70 punten, acht meer dan nummer vijf Tottenham Hotspur. De Spurs moeten nog drie wedstrijden spelen. De nummers 3 en 4 van de Premier League plaatsen zich volgend seizoen voor het belangrijkste Europese clubtoernooi. Manchester City en Liverpool zijn daar al zeker van.

Volledig scherm Mason Mount is de gevierde man bij Chelsea. © Action Images via Reuters

Voor Leeds wordt handhaving steeds lastiger. De ploeg staat met 34 punten op de achttiende plek en degradeert als ze daar blijven staan. Burnley heeft ook 34 punten, maar heeft een wedstrijd minder gespeeld en een beter doelsaldo.

Mason Mount scoorde al in de vierde minuut voor Chelsea. Hij kreeg de bal teruggelegd van Reece James en kon ongehinderd hard binnenschieten. Leeds, waar Pascal Struijk de hele wedstrijd speelde, moest halverwege de eerste helft ook nog eens verder met tien man. Daniel James kreeg rood voor een harde overtreding op Mateo Kovacic.

In de tweede helft zette Christian Pulisic Chelsea op 2-0. Hij schoot binnen in de linkerhoek. Romelu Lukaku maakte in de slotfase de derde treffer.

Everton laat punten liggen in Watford

Trainer Frank Lampard pakte een punt met Everton bij het al gedegradeerde Watford: 0-0. Everton, waar Donny van de Beek wegens een blessure ontbrak, staat op 36 punten, twee punten meer dan Leeds en Burnley. Daarnaast heeft de club uit Liverpool een wedstrijd minder gespeeld. Everton speelt nog thuis tegen Brentford (zondag) en Crystal Palace (volgende week donderdag), waarna de competitie wordt afgesloten met de uitwedstrijd bij Arsenal op zondag 22 mei.

Leicester City won met 3-0 van hekkensluiter Norwich City, dat ook al gedegradeerd is. Jamie Vardy scoorde na de rust twee keer, James Maddison maakte de derde treffer.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.