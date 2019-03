Ontketende Reed helpt Devils aan historische titel

TILBURG - Ahoud Devils heeft historie geschreven. De Nijmeegse ijshockeyformatie won woensdagavond in Tilburg de finale om het landskampioenschap van Hijs Hokij Den Haag: 4-7. De Canadese topspeler van Devils, Ross John Reed, scoorde drie keer en maakte het verschil. Het is de eerste keer in twintig jaar tijd dat Devils de dubbel wint.

Eerder dit seizoen veroverden de Nijmegenaren al de beker. Door dit seizoen twee finales te winnen, is Devils definitief terug bij de top van Nederland. De Nijmegenaren gingen na het laatste kampioenschap in 2010 failliet, maakten een doorstart in de eerste divisie en zijn sinds 2015 weer actief op het hoogste niveau. De beker en de landstitel zijn sinds die tijd de eerste grote prijzen.

500 supporters

De Gelderse equipe, in Brabant gesteund door ruim 500 supporters, kwam na vijf minuten al op voorsprong via een goal van Kayo van Zoest. Devils-goalie Deniz Mollen hield zijn ploeg daarna op de been, onder meer door een geweldige redding op een poging van Hijs Hokij-speler Marco Bommezijn. Aan het einde van de eerste periode scoorde Justin Evers na een afstandsschot van Evo Suurhoff: 0-2. Daarna maakte Oliver Pataky nog de aansluitingstreffer: 1-2.

In de eerste minuut van de tweede periode maakte Raymond van der Schuit meteen de 2-2 voor de Hagenezen. Die goal schudde Devils wakker. De Nijmegenaren speelden feller en kwamen terecht weer op voorsprong via Wessel Copier: 2-3. De Canadees Ross John Reed zorgde daarna voor het verschil door twee keer op fraaie wijze te scoren. Hij knalde twee keer de puck hard binnen, nadat hij een klein beetje ruimte had gecreëerd om te schieten: 2-5

Van Zoest zorgde in de laatste periode voor nog meer Nijmeegs succes (2-6). Van der Schuit en Jasper Kick maakten nog goals voor Hijs Hokij, maar echt spannend werd het niet meer. Reed maakte nog wel 4-7 vlak voor tijd.

Pikante ontmoeting

De ontmoeting met Hijs Hokij was op voorhand pikant. Tijdens de bekerfinale in Den Haag vorige maand was de sfeer tijdens de wedstrijd grimmig. In overleg met beide clubs was er voor de finale om de landstitel een verplichte buscombi ingesteld door de ijshockeybond. Supporters van beide teams gingen via aparte ingangen naar binnen. Er waren dit keer geen incidenten, maar wel een feest op de tribune en op het ijs.