Ontketende tennissers kloppen ook Amerikanen in perfecte Davis Cup-week

Met video'sHet Nederlandse Davis Cup-team heeft ook de derde en laatste groepswedstrijd in Glasgow gewonnen. Daarmee werd de winst in de poule veiliggesteld én wordt in de kwartfinale het sterke Italië ontlopen. Australië of Duitsland is eind november de tegenstander.

Door Rik Spekenbrink



Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp zetten in de Emirates Arena de kroon op het werk. Een uitstekende tennisweek in Schotland werd bezegeld met een klinkende overwinning op de sterke tennisnatie Verenigde Staten. Griekspoor speelde een hoogstaande partij en won van Tommy Paul (7-5, 7-6), waarna Van de Zandschulp afrekende met Taylor Fritz: 6-4, 7-6. Daarmee is het afsluitende dubbelspel niet meer van belang.

Nederland had zich gisteravond laat al verzekerd van een plek in de Davis Cup Finals, eind november in Málaga, door Groot-Brittannië met 2-1 te verslaan. ,,Het was moeilijk om dat ’s avonds niet te vieren”, zei Griekspoor. Maar captain Paul Haarhuis hamerde er op dat ook de derde ontmoeting van groot belang was. Hij wilde de sterke Italianen ontlopen in Málaga. Een treffen met Australië, vermoedelijk zonder Nick Kyrgios, of Duitsland - wellicht zonder Alexander Zverev - biedt op voorhand meer kansen om de halve finale te halen.

Volledig scherm Tallon Griekspoor in actie. © Action Images via Reuters

En de ploeg leverde opnieuw vakwerk. Beide enkelspelers troffen een tegenstander die hoger staat op de wereldranglijst, maar dat was niet terug te zien. Griekspoor serveerde goed en schakelde perfect tussen aanval en verdediging, cruciaal op de trage baan in Glasgow. Van de Zandschulp, die gisteren al overtuigend won van de Britse top 10-speler Cameron Norrie, trok die lijn tegen Fritz (ATP-12) verder door. Hij speelde vol overtuiging en optimisme en nam steeds het initiatief in de rally tegen de Amerikaanse hardhitter. Zijn spel is completer dan dat van de nummer 12 van de wereld, opnieuw een bemoedigend signaal. Zeker een handvol punten van Van de Zandschulp waren om door een ringetje te halen, zo goed.

Volledig scherm Botic van de Zandschulp. © Action Images via Reuters

Met ook nog Tim van Rijthoven en mondiale toppers in het dubbelspel reist Nederland over twee maanden af naar Spanje. In deze vorm en samenstelling is de ploeg van Haarhuis voor geen enkel land een fijne tegenstander. De sfeer in het team is opperbest, de Davis Cup-koorts is opgelaaid. De ploeg wil meer dan een plek in de kwartfinale. Afgaande op de week in Glasgow is dat allesbehalve irreëel.

Volledig scherm Botic van de Zandschulp. © Action Images via Reuters

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.