Ontslagen Telstar-spits is ineens BN’er: ‘Uiteindelijk kan ik er vooral om lachen’

Telstar-speler Jordie van der Laan uit Cuijk is zeker niet de enige voetballiefhebber die zich wel eens heeft ziek gemeld om bij een grote wedstrijd aanwezig te kunnen zijn. Zo lag het ziekteverzuim tijdens het eerste duel van het Nederlandse elftal voor het EK van 2004 in Portugal 19 procent hoger dan normaal, merkte arbodienst ArboNed destijds. Volgens de organisatie is sindsdien extra aandacht besteed aan het bestrijden van werknemers die zogenaamd ziek zijn.



Mensen die echt niets willen missen van een wedstrijd, krijgen tegenwoordig vaak de mogelijkheid op kantoor te kijken, thuis te werken of eerder te stoppen. Rond het WK voetbal in Zuid-Afrika in 2010 en de Olympische Winterspelen van 2014 in het Russische Sotsji, evenementen waar Nederland goed presteerde, constateerde ArboNed geen hoger ziekteverzuim meer. Datzelfde gold voor Arbo Unie, een andere grote arbodienst. Desondanks komen ziekmeldingen vanwege grote sportwedstrijden, zoals een Champions League-pot van Ajax, nog altijd voor, weet ook een woordvoerder van Arbo Unie. ,,De mate waarin dat gebeurt, weten wij alleen niet.’’



Voetballers melden zich overigens niet alleen ziek voor duels op topniveau. A-junior Milan Schouten zei eind vorig jaar tegen de Albert Heijn in Rheden dat hij zich niet lekker voelde, zodat hij op zondagmiddag kon debuteren in het eerste elftal van de plaatselijke amateurclub. Schouten (toen 16 jaar oud) scoorde in zijn eerste wedstrijd voor de hoofdmacht van SC Rheden, maar verloor wel zijn bijbaan.