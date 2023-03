Ook Botic van de Zandschulp kan niet stunten tegen Andrej Roeblev

Podcast In het Wiel | ‘Afzeggen voor Strade Bianche zou verboden moeten zijn’

Thijs Zonneveld, Michiel Elijzen en Hidde van Warmerdam blikken samen vooruit op een van de monumenten van het wielerjaar. Strade Bianche, de race over de witte wegen van Toscane, start en finisht in Siena en is een garantie voor een boeiende wedstrijd. Voor Michiel Elijzen een wedstrijd die bijna net zo mooi is als de Ronde van Vlaanderen: ‘En mooier dan Roubaix’.