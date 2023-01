Ook de nummer 4 van de wereld redt het niet op de Australian Open

met samenvatting Cody Gakpo en Liverpool blijven steken in middenmoot na gelijkspel in kraker tegen Chelsea

Liverpool is in een vermakelijke kraker tegen Chelsea niet verder gekomen dan een gelijkspel. Met Cody Gakpo in de basis kreeg de ploeg van Jürgen Klopp genoeg kansen, maar scoorde het niet. Dat gold ook voor het geplaagde Chelsea, waardoor de strijd tussen de middenmoters in de Premier League eindigde in 0-0.

21 januari