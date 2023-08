‘Ook duurste aankoop ooit kiest voor het grote geld: contract van 160 miljoen voor Neymar’

Deze superster­ren kozen voor Saoedi-Ara­bië en dit is hun salaris

Cristiano Ronaldo gaf in januari het startschot voor een stroom aan topspelers die Europa verruilden voor Saoedi-Arabië. Met Neymar nog in aantocht (hij is op weg naar Al-Hilal) barst het van de topspelers in de Saudi Pro League. Een overzicht.