Ook voorzitter vrouwenvoetbalvakbond doet boekje open over Luis Rubiales: ‘Hij vroeg me wat voor kleur ondergoed ik aan had’

met videoLuis Rubiales wordt steeds meer in het nauw gedreven. Na de wereldwijde ophef die ontstond toen de voorzitter van de Spaanse voetbalbond een kus uitdeelde aan WK-winnares Jennifer Hermoso, heeft ook voorzitter van de vrouwenvoetbalvakbond Tamara Ramos onthullingen gedaan over wangedrag van de preses.

Ramos, voorzitter van Futbolistas ON, bekent in gesprek met het Spaanse televisieprogramma El Programa del Verano dat ze jaren geleden al klachten heeft ingediend tegen Rubiales. Ramos klaagde Rubiales tien jaar geleden aan voor vermeende pesterijen en vernederingen, maar voelt zich nu pas sterk genoeg om daarover naar buiten te treden. ,,Omdat ik denk dat de mensen me nu wél zullen geloven.’’

Rubiales misdraagt zich volgens Ramos al jaren. ,,Ik werd vernederd door hem, het was schandalig. Het verbaast me niets wat hij nu doet, want ik heb vele jaren onder hem geleden. Wat ik wel gek vind, is dat hij het nu in het openbaar doet en niet stiekem.’’

Lees ook

• Hoe drie videofragmenten in Sydney voor oplopende schaamte en woede in Spanje zorgen

Volgens Ramos waren het vooral de opmerkingen van Rubiales die haar raakten. ,,Hij vroeg me eens wat voor kleur ondergoed ik aan had. En in een groep met mensen zei hij tegen me dat ik mijn kniebeschermers moest aantrekken. In de voetballerij, waarin je als vrouw nog vaak in de minderheid bent, is het heel lastig om de confrontatie te zoeken.’’

Rubiales haalde het nieuws door na de gewonnen WK-finale van Spanje tegen Engeland een kus op de mond van Jennifer Hermoso te geven. De Spaanse Minister van Gelijkheid bestempelde de actie als 'seksuele intimidatie’. Rubiales bood openlijk zijn excuses aan, maar kon eveneens rekenen op harde woorden van premier Pedro Sánchez. De Spaanse voetbalbond heeft voor komende vrijdag een spoedoverleg ingepland om de situatie te bespreken.

Niet alleen de kus zorgde voor een storm aan ophef in Spanje. Na het laatste fluitsignaal in Sydney greep Rubiales, in het bijzijn van de Spaanse koningin en haar dochter, naar zijn kruis.

Bekijk hier al onze video's over de Oranje Leeuwinnen

Volledig scherm © REUTERS